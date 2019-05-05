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Конфликт между Израилем и сектором Газа привел к новым жертвам

Оба государства устроили массированную бомбежку

В результате обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа погибли 4 человека.

При этом общее количество раненных растет и на данный момент в больницах находятся 13 граждан, передаетрадиостанция "Кан".

Отмечается, что за сутки израильские военные засекли пуски около 500 снарядов и мин. При этом в ответ атакованы 300 целей в секторе Газа. Руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что к границам "вражеского" государства отправлена танковая бригада.

"Мы в процессе развертывания 7-й бронетанковой бригады, которая будет при необходимости задействована в наступательных действиях", – сказал он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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