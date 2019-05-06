В Пермском крае произошел взрыв на предприятии

ЧП не обошлось без человеческих жертв

На заводе "Азот" в городе Березники во время ремонтных работ случилось ЧП: от взрыва погибли 3 человека, еще один был ранен.

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что пострадавший "госпитализирован в состоянии средней тяжести".



"Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло", –

рассказал агентству представитель МЧС. В ведомстве добавили, что завод продолжает работать в штатном режиме.





На месте происшествия работают 30 человек и 10 единиц техники.