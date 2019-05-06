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В Пермском крае произошел взрыв на предприятии

ЧП не обошлось без человеческих жертв

На заводе "Азот" в городе Березники во время ремонтных работ случилось ЧП: от взрыва погибли 3 человека, еще один был ранен. 

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что пострадавший "госпитализирован в состоянии средней тяжести". 

"Угрозы для персонала предприятия и населения города нет. Нарушения технологического цикла производства на предприятии не произошло", –

рассказал агентству представитель МЧС. В ведомстве добавили, что завод продолжает работать в штатном режиме.


На месте происшествия работают 30 человек и 10 единиц техники.

Валентина МАЙОРОВА
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