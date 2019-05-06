В Норильске Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

ЧП обошлось без жертв

Самолет Boeing, на борту которого находились более 100 пассажиров, выкатился на грунт, не удержавшись на полосе после приземления в аэропорту Норильска.

"Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", –

рассказал источник "Интерфаксу".

Из-за сильной метели в аэропорту Норильска ранее были задержаны или отменены 15 рейсов, однако сейчас штормовое предупреждение снято.

В марте этого года в Африке разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, в том числе, трое россиян, напоминает URA.RU.

