В Норильске Boeing выкатился за пределы взлетной полосы

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
260 новости
Самолет Boeing, на борту которого находились более 100 пассажиров, выкатился на грунт, не удержавшись на полосе после приземления в аэропорту Норильска.
"Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", –
рассказал источник "Интерфаксу".
Из-за сильной метели в аэропорту Норильска ранее были задержаны или отменены 15 рейсов, однако сейчас штормовое предупреждение снято.
В марте этого года в Африке разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, в том числе, трое россиян, напоминает URA.RU.
В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"
Увиденное на полуострове изменило мнение граждан США