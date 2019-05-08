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На Алтае погибла группа туристов

Фото: www.globallookpress.com
Чудом выжили лишь две девушки

Девять человек попали под лавину в Республике Алтай.

"Шестого мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: 7 человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там... связи не было", - 

приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю. В ведомстве добавили, что в горы вылетит вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для того, чтобы достать туристов из-под снега.

Источник в экстренных службах также сообщил агентству, что группа прибыла из Новосибирска, перед выходом на маршрут туристы зарегистрировались в подразделении МЧС.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Кош-Агачского района, в катастрофе выжили 2 девушки, информации об их состоянии нет. Сейчас они находятся в полиции и дают показания.

Телеграм-канал "112" опубликовал список погибших при сходе лавины.

Валентина МАЙОРОВА
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