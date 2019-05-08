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В Москве мужчина расстрелял соседей

Фото: www.globallookpress.com
Есть пострадавшие

На территории Новой Москвы мужчина открыл огонь из ружья и ранил двух человек. Пострадавшие, одному из которых 35 лет, другому – 56, госпитализированы.

На месте происшествия работают следователи, сообщает РЕН ТВ. Причины случившегося пока неизвестны.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве телеканалу сообщили, что стрелявшего задержали. 

Валентина МАЙОРОВА
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