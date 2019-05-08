В Мьянме разбился самолет

Нибиру
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В аэропорту Мьянмы произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет после посадки выкатился за пределы ВПП.
Издание Myanmar Times отмечает, что лайнер развалился на три части. На месте работают специальные службы. Информации о погибших и пострадавших нет.
Выехать за границу жители Донбасса не смогут