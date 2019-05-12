В Ростовской области произошел взрыв в жилом доме

В результате ЧП погибли двое человек

В поселке Чистоозерном Ростовской области взорвался газ в жилом доме. Об этом сообщил представитель ГУМЧС России.

Хлопок произошел ночью в одной из квартир двухэтажного здания. В результате погибли 2 человека, еще двое пострадали, передает РИА "Новости".

Власти ввели режим ЧС. При этом есть риск обрушения дома.

На месте работают 106 человек и 27 единиц техники. Выясняются причины произошедшего.