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В Ростовской области произошел взрыв в жилом доме

Фото: www.globallookpress.com
В результате ЧП погибли двое человек

В поселке Чистоозерном Ростовской области взорвался газ в жилом доме. Об этом сообщил представитель ГУМЧС России.

Хлопок произошел ночью в одной из квартир двухэтажного здания. В результате погибли 2 человека, еще двое пострадали, передает РИА "Новости".

Власти ввели режим ЧС. При этом есть риск обрушения дома.

На месте работают 106 человек и 27 единиц техники. Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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