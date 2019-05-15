В Ленинском районе Подмосковья сгорел дом

Нибиру
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Частный дом и баня загорелись в поселке Развилка Московской области.
"Пожар начался внезапно и мощно. Очень быстро пламя охватило весь дом и траву на участке, а затем перекинулось на соседскую баню. В момент пожара дома хозяев не было",
– рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" очевидец происшествия.
Сотрудники МЧС тушили огонь с привлечением пяти единиц спецтехники. По информации источника, пострадавших нет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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