Пьяные жители Подмосковья устроили поножовщину

Подозреваемый в совершении преступления задержан

Мужчина из подмосковной Балашихи был госпитализирован после того, как его ранил ножом поссорившийся с ним собутыльник.

Мужчина 52 лет получил колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Подмосковный главк МВД.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1979 года рождения", –

рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы ведомства.

