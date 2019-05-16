Пьяные жители Подмосковья устроили поножовщину

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Мужчина из подмосковной Балашихи был госпитализирован после того, как его ранил ножом поссорившийся с ним собутыльник.
Мужчина 52 лет получил колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Подмосковный главк МВД.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1979 года рождения", –
рассказал РИАМО сотрудник пресс-службы ведомства.
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