Подозреваемого взяли с поличным

В Санкт-Петербурге был задержан старший оперуполномоченный МВД по городу на территории аэропорта Пулково. Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

"Подозреваемый...потребовал от... предпринимателя деньги в общей сумме 10 млн рублей за прекращение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение возможных противоправных действий в его коммерческой деятельности", -

сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В качестве посредника полицейский привлек своего знакомого 1977 года рождения, отмечает "Федерал Пресс".

