Нибиру
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В Санкт-Петербурге был задержан старший оперуполномоченный МВД по городу на территории аэропорта Пулково. Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.
"Подозреваемый...потребовал от... предпринимателя деньги в общей сумме 10 млн рублей за прекращение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изобличение возможных противоправных действий в его коммерческой деятельности", -
сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
В качестве посредника полицейский привлек своего знакомого 1977 года рождения, отмечает "Федерал Пресс".
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