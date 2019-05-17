В Подмосковье совершено ужасное убийство

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В Мытищинском районе мужчина убил свою пожилую мать, а затем расчленил тело и спрятал его в деревне Назарьево.
Преступление произошло в марте, однако ужасную находку нашли лишь спустя 2 месяца, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Задержанный рассказал следователям, что он часто ссорился с матерью. 11 марта мужчина попросил у нее денег, она отказала, и он ее убил.
"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для производства с ним следственных действий и решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения", -
сообщается на сайте ГУ Следственного комитета России по Московской области.
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