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В Подмосковье совершено ужасное убийство

Причиной преступления стали деньги

В Мытищинском районе мужчина убил свою пожилую мать, а затем расчленил тело и спрятал его в деревне Назарьево.

Преступление произошло в марте, однако ужасную находку нашли лишь спустя 2 месяца, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Задержанный рассказал следователям, что он часто ссорился с матерью. 11 марта мужчина попросил у нее денег, она отказала, и он ее убил.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для производства с ним следственных действий и решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения", - 

сообщается на сайте ГУ Следственного комитета России по Московской области. 

Валентина МАЙОРОВА
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