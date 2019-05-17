В Подмосковье подросток спас женщину от грабителя

Злоумышленник заключен под стражу

В Солнечногорске семнадцатилетний юноша спугнул напавшего на женщину грабителя, а затем помог стражам порядка задержать его.

По сообщению областного главка МВД, злоумышленник, угрожая применить насилие, потребовал у женщины деньги. Подросток услышал крики о помощи и бросился к потерпевшей. Грабитель испугался и убежал.

Молодой человек вызвал полицию, а затем проследовал за злоумышленником для дальнейшей ориентировки стражей порядка.

По горячим следам полицейские задержали ранее судимого 46-летнего уроженца ближнего зарубежья, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".