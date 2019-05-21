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В подмосковном лесу нашли труп

Личность жертвы устанавливается

В Орехово-Зуевском районе Московской области в лесном массиве нашли тело мертвой женщины с множественными колото-резаными ранениями.

Судя по виду, погибшей было 40-45 лет, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Заведено дело об убийстве, личность потерпевшей и обстоятельства преступления устанавливается, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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