В подмосковном лесу нашли труп

Личность жертвы устанавливается

В Орехово-Зуевском районе Московской области в лесном массиве нашли тело мертвой женщины с множественными колото-резаными ранениями.

Судя по виду, погибшей было 40-45 лет, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Заведено дело об убийстве, личность потерпевшей и обстоятельства преступления устанавливается, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".