Во Владимирской области области нейтрализовали двух боевиков

Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет

В городе Кольчугино в ходе проведения контртеррористической операции спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков, планировавших совершить теракт.

Ранее органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Кольчугино двух бандитов.

Бойцы спецназа блокировали дом, в котором укрылись боевики, жители стоящих рядом домов были эвакуированы. На предложение сдаться преступники открыли огонь. Во время завязавшейся перестрелки террористы были нейтрализованы.

По сообщению Национального антитеррористического комитета, личности боевиков предварительно установлены – они были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за границей, и по их заданию готовили теракт в месте массового скопления людей.

На месте перестрелки нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература. Сотрудники правоохранительных органов и гражданское население в ходе боестолкновения не пострадали. следственные мероприятия продолжаются.