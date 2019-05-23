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Виновные в пожаре в казанском ТЦ "Адмирал" отправятся в колонию

На скамье подсудимых оказалось 12 человек

В Казани Кировский районный суд вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в торговом центре "Адмирал", в котором в 2015 г. погибли 19 человек.

По сообщению РИА "Новости", 12 обвиняемых получили от 4,5 до 13 лет лишения свободы. Генеральный директор компании-арендатора ООО "Заря" Гусейн Гахраманов отправится в колонию общего режима на 13 лет.

В ходе следствия опрошены 700 пострадавших и 900 свидетелей, проведено более 170 судебных экспертиз и другие следственные мероприятия, отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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