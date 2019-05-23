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В Астрахани задержали планировавших теракт радикалов

Фото: www.globallookpress.com
Задержанные дают признательные показания

Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ задержали на территории Астраханской области трех членов молодежного неформального объединения праворадикального толка.

"По адресам их проживания, а также преступных связей (13 адресов) проведены обыски... Обнаружены и изъяты: самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ, макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика", –

сообщается на сайте ФСБ. Кроме того, при были найдены взрывчатые вещества, средства коммуникации и электронные носители информации. 

Сообщается, что задержанные пропагандировали националистическую идеологию, вербовали новых участников и координировали их деятельность, организовывали и проводили тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства. 

Ранее в пресс-службе СКР ТАСС сообщили, что в Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Против них возбуждено уголовное дело.

Валентина МАЙОРОВА
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