Задержанные дают признательные показания

Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ задержали на территории Астраханской области трех членов молодежного неформального объединения праворадикального толка.



"По адресам их проживания, а также преступных связей (13 адресов) проведены обыски... Обнаружены и изъяты: самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ, макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика", –

сообщается на сайте ФСБ. Кроме того, при были найдены взрывчатые вещества, средства коммуникации и электронные носители информации.

Сообщается, что задержанные пропагандировали националистическую идеологию, вербовали новых участников и координировали их деятельность, организовывали и проводили тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.



Ранее в пресс-службе СКР ТАСС сообщили, что в Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Против них возбуждено уголовное дело.