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Сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ задержали на территории Астраханской области трех членов молодежного неформального объединения праворадикального толка.
"По адресам их проживания, а также преступных связей (13 адресов) проведены обыски... Обнаружены и изъяты: самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и СВУ, макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика", –
сообщается на сайте ФСБ. Кроме того, при были найдены взрывчатые вещества, средства коммуникации и электронные носители информации.
Сообщается, что задержанные пропагандировали националистическую идеологию, вербовали новых участников и координировали их деятельность, организовывали и проводили тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.
Ранее в пресс-службе СКР ТАСС сообщили, что в Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Против них возбуждено уголовное дело.
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