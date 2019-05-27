СМИ: иркутский губернатор попал в больницу

Официальных данных о состоянии Левченко нет

Губернатору Иркутской области Сергею Левченко потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на окружение главы региона в понедельник, 27 мая.

"Сегодня губернатора экстренно госпитализировали", – заявил источник.

Собеседник не стал раскрывать изданию, в связи с чем потребовалась госпитализация.

При этом в пресс-службе губернатора отказались подтвердить либо опровергнуть данное сообщение. "Нет информации, госпитализирован он или нет", - ответили на вопрос журналистов в информационном управлении. Глава пресс-службы Левченко на звонки по телефону не отвечала, передает "URA.RU".

Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.