СМИ: иркутский губернатор попал в больницу

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Губернатору Иркутской области Сергею Левченко потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом сообщило ИА FlashSiberia со ссылкой на окружение главы региона в понедельник, 27 мая.
"Сегодня губернатора экстренно госпитализировали", – заявил источник.
Собеседник не стал раскрывать изданию, в связи с чем потребовалась госпитализация.
При этом в пресс-службе губернатора отказались подтвердить либо опровергнуть данное сообщение. "Нет информации, госпитализирован он или нет", - ответили на вопрос журналистов в информационном управлении. Глава пресс-службы Левченко на звонки по телефону не отвечала, передает "URA.RU".
Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.
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