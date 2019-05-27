Завалило бетоном: в Ленинградской области случилось ЧП на стройке

В результате инцидента пострадали 7 человек

В деревне Иваново в Ленинградской области при ЧП на стройке пострадали семеро человек.

Как сообщает РИА "Новости", штыри и куски бетона рухнули прямо на рабочих. Сотрудники МЧС оперативно достали людей из-под обломков. Медицинский вертолет доставит пострадавших в больницы.

Люди получили серьезные травмы. В частности, как минимум у одного человека врачи диагностировали перелом позвоночника.

Обстоятельства ЧП уточняются.