Завалило бетоном: в Ленинградской области случилось ЧП на стройке

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В деревне Иваново в Ленинградской области при ЧП на стройке пострадали семеро человек.
Как сообщает РИА "Новости", штыри и куски бетона рухнули прямо на рабочих. Сотрудники МЧС оперативно достали людей из-под обломков. Медицинский вертолет доставит пострадавших в больницы.
Люди получили серьезные травмы. В частности, как минимум у одного человека врачи диагностировали перелом позвоночника.
Обстоятельства ЧП уточняются.
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