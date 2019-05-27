Ранено 4 человека

На сотрудников издания "Родина" в Ставрополе в понедельник, 27 мая, напал мужчина с ножом. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", – написал он в Instagram.

По словам губернатора, угрозы жизни журналистам нет, медицинская помощь им оказана. Двое сразу отправлены домой, вопрос о госпитализации еще двух решается.

"Держу ситуацию на личном контроле", – заявил Владимиров.

По данным телеграм-канала Mash, на журналистов "Родины" напал автор-энтузиаст, статью которого главный редактор издания отказался печатать.

"Я пришел убивать, чтобы был резонанс", – заявил нападавший.

Он пырнул редактора в лицо. Остальные трое раненых – сотрудники издания, которые бросились на помощь коллеге.