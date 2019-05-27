Под Петербургом родители пытались убить младенца

Семимесячную девочку бросили умирать в одиночестве

В городе Красное Село идут поиски родителей маленького ребенка, пытавшихся избавиться от него.



"Родители ребенка, имея умысел на умышленное причинение смерти семимесячной дочери, оставили ее 21 мая 2019 года без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме, расположенном в Красносельском районе, и ушли в неизвестном направлении",

– отмечается на региональном сайте Следственного комитета России.

Плачущего младенца нашел родственник собственника дома. Девочку доставили в детское учреждение, сообщает FlashNord.

