В Башкирии дети отравились газом

ЧП произошло в Уфе

Следователи выясняют обстоятельства отравления бытовым газом двух малышей.

В одну из городских больниц пострадавшие были доставлены 26 мая, сообщается на сайте регионального СУ Следственного комитета России.



Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), других подробностей происшествия пока нет, отмечает "Федерал Пресс".