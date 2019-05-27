В Чувашии напали на бригаду скорой помощи

Нибиру
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Четверо нетрезвых ранее судимых мужчин задержали полицейские в Чебоксарах.
"26 мая... в дежурную часть отдела МВД России по городу Новочебоксарску поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции участники инцидента были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства", -
сообщается на сайте МВД России.
Нападение попало на камеру видеорегистратора кареты скорой помощи. На записи видно, что нетрезвый мужчина ударил врача скорой помощи, а когда медик уложил пьяного на землю, на доктора набросилось еще несколько человек, отмечает "Федерал Пресс".
Самого агрессивного нападавшего оттащил другой медик, подоспевший на помощь коллеге.
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