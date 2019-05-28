В Японии неизвестный напал на толпу детей с ножом

Преступник не пожалел школьников

В Японии, в городе Кавасаки, неизвестный напал на прохожих с ножом. Пострадали 16 человек, трое погибли.

Отмечается, что инцидент произошел утром на остановке частной школы. Преступник устроил кровавую бойню в толпе детей, которые ждали автобус, передает телекомпания NHK.

Полицейские задержали его, однако он ранил себя ножом и погиб.

Всех пострадавших отвезли в больницы. На месте работают специальные службы.