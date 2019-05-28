В Приморье автобус с туристами упал в кювет

Нибиру
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В Приморье пперевернулся автобус, который перевозил туристов из Китая. Об этом рассказали в МЧС.
Отмечается, что по неизвестной причине транспорт съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли 2 человека, еще 19 пострадали, передает РИА "Новости".
Всего в салоне находилось 48 пассажиров. Выясняются детали произошедшего.
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