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В Приморье автобус с туристами упал в кювет

В аварии погибли люди

В Приморье пперевернулся автобус, который перевозил туристов из Китая. Об этом рассказали в МЧС.

Отмечается, что по неизвестной причине транспорт съехал в кювет и перевернулся. В результате погибли 2 человека, еще 19 пострадали, передает РИА "Новости".

Всего в салоне находилось 48 пассажиров. Выясняются детали произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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