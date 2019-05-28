Школьник пришел на экзамен с коктейлем Молотова

Есть раненые

Семиклассник сорвал экзамены в школе города Вольска. Мальчик 15 лет принес в здание учебного заведения бутылку с зажигательной смесью и пытался устроить пожар. Затем он ударил туристическим топором по голове девочку 12 лет и сбежал.

Школьница госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Нападавший подросток, несмотря на попытку спрятаться, уже задержан, передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова.

Одноклассники характеризуют мальчика как человека, "способного на некоторые деяния, которые обычный человек не может сделать из моральных соображений", сообщает телеканал "360".

По некоторым данным, подросток наблюдался у психиатра.