Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Школьник пришел на экзамен с коктейлем Молотова

Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые

Семиклассник сорвал экзамены в школе города Вольска. Мальчик 15 лет принес в здание учебного заведения бутылку с зажигательной смесью и пытался устроить пожар. Затем он ударил туристическим топором по голове девочку 12 лет и сбежал.

Школьница госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Нападавший подросток, несмотря на попытку спрятаться, уже задержан, передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова.

Одноклассники характеризуют мальчика как человека, "способного на некоторые деяния, которые обычный человек не может сделать из моральных соображений", сообщает телеканал "360".

По некоторым данным, подросток наблюдался у психиатра.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Наглость – замена счастью": в Киеве собрались за арестованными моряками и кораблями

Незалежная готовится встречать провокаторов

С "Союзом" случилось ЧП

Инцидент запечатлели на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей