В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве

Нибиру
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В Мытищах заключили под стражу 32-летнего мужчину, по подозрению в убийстве своего знакомого.
По сообщению Главного управления Следственного комитета по Московской области, преступление произошло 14 марта 2019 года.
Из-за личной неприязни подозреваемый не менее трех раз выстрелил в потерпевшего возле подъезда дома в Мытищах.
Злоумышленник был задержан в Петербурге, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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