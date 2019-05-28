В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве

Расследование преступления продолжается

В Мытищах заключили под стражу 32-летнего мужчину, по подозрению в убийстве своего знакомого.

По сообщению Главного управления Следственного комитета по Московской области, преступление произошло 14 марта 2019 года.

Из-за личной неприязни подозреваемый не менее трех раз выстрелил в потерпевшего возле подъезда дома в Мытищах.

Злоумышленник был задержан в Петербурге, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".