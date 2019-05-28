Нибиру
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Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса.
"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на 5 лет", -
рассказал Касем РИА "Новости".
Это не первый случай, когда власти балтийских стран препятствуют работе российских СМИ, напоминает агентство. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что антироссийские действия государств Прибалтики скоординированы.
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