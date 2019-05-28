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Российского журналиста высылают из Литвы

Его считают "угрозой национальной безопасности"

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса.

"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на 5 лет", -

рассказал Касем РИА "Новости". 

Это не первый случай, когда власти балтийских стран препятствуют работе российских СМИ, напоминает агентство. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что антироссийские действия государств Прибалтики скоординированы.

Валентина МАЙОРОВА
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