Его считают "угрозой национальной безопасности"

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса.

"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на 5 лет", -

рассказал Касем РИА "Новости".

Это не первый случай, когда власти балтийских стран препятствуют работе российских СМИ, напоминает агентство. Министерство иностранных дел России неоднократно подчеркивало, что антироссийские действия государств Прибалтики скоординированы.

