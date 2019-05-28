В Кургане возле дома нашли мину

Опасную находку обезвредили

На улице Южная в городе Курган местные жители обнаружили боеприпас.

Горожане обратились в дежурную часть Росгвардии по региону. Предмет, на который они наткнулись, напоминал минометную мину. Приехавшие по вызову саперы определили, что это мина калибра 82 мм со следами коррозии, сообщает "Федерал Пресс".

Боеприпас взорвали на специализированном полигоне.