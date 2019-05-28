Женщина умерла от удара ножом в Тюмени

Нибиру
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Врачи не смогли спасти 32-летнюю женщину, на которую напал ее сожитель.
Реанимировали пациентку 2 бригады скорой помощи в течение 40 минут, но спасти ее не удалось. Она умерла в карете скорой помощи, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Следствие считает, что на нее напал ее бывший сожитель. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает "Федерал Пресс".
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