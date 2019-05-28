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Женщина умерла от удара ножом в Тюмени

За жизнь пострадавшей боролись 40 минут

Врачи не смогли спасти 32-летнюю женщину, на которую напал ее сожитель.

Реанимировали пациентку 2 бригады скорой помощи в течение 40 минут, но спасти ее не удалось. Она умерла в карете скорой помощи, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что на нее напал ее бывший сожитель. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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