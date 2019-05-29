В Котельниках ищут бросившую двух детей "мать-кукушку"

Малышей женщина цинично оставила в хостеле

В Котельниках произошел вопиющий случай: молодая мама попросила сотрудницу хостела заселить ее и двух годовалых детей. На просьбу показать документы, та заявила, что оставила их в машине. Уйдя якобы за удостоверением личности, она так и не вернулась.

Сотрудница хостела, как стало известно интернет-изданию "Подмосковье сегодня", вызвала полицейских спустя некоторое время.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, сотрудники правоохранительных органов ищут пропавшую мать, детей которой передали в медицинское учреждение.