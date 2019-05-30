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В аэропорту Салехарда прошла эвакуация

В здании воздушной гавани произошло короткое замыкание

Пассажиры и персонал были эвакуированы из аэропорта столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу", –

сообщили URA.RU в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.

По уточненным данным, специалисты нашли место, где произошло замыкание, все обстоятельства происшествия выясняются. Случившееся не нарушило работу систем аэропорта Салехарда. Ролик произошедшего опубликовала группа "Вконтакте" "Ямал-Регион". 

Валентина МАЙОРОВА
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