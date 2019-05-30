В аэропорту Салехарда прошла эвакуация

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
275 новости
Пассажиры и персонал были эвакуированы из аэропорта столицы Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Во вспомогательном служебном помещении здания аэропорта произошло короткое замыкание электропроводки, без возгорания. Было произведено звуковое оповещение. В целях безопасности всех пассажиров аэровокзала эвакуировали на улицу", –
сообщили URA.RU в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.
По уточненным данным, специалисты нашли место, где произошло замыкание, все обстоятельства происшествия выясняются. Случившееся не нарушило работу систем аэропорта Салехарда. Ролик произошедшего опубликовала группа "Вконтакте" "Ямал-Регион".
К мирским властям Киева воззвали церковные
Публика не верит в подлинность звонков отравленного экс-шпиона