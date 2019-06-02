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Крупное ДТП случилось под Ростовом

По предварительной информации, ранены девять человек

В Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Автобус столкнулся с фурой, после чего его отбросило на еще две легковушки.

Как сообщает ТАСС, пострадали как минимум девять человек. Из них восемь, включая троих детей, были госпитализированы.

Полиция проверят все обстоятельства аварии.

Андрей ДОВЛАТОВ
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