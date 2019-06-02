По предварительной информации, ранены девять человек

В Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Автобус столкнулся с фурой, после чего его отбросило на еще две легковушки.

Как сообщает ТАСС, пострадали как минимум девять человек. Из них восемь, включая троих детей, были госпитализированы.

Полиция проверят все обстоятельства аварии.