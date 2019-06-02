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В Аксайском районе Ростовской области произошла массовая авария. Автобус столкнулся с фурой, после чего его отбросило на еще две легковушки.
Как сообщает ТАСС, пострадали как минимум девять человек. Из них восемь, включая троих детей, были госпитализированы.
Полиция проверят все обстоятельства аварии.
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