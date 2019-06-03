Угроза взрыва: Красную площадь эвакуировали

Нибиру
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Россиян и гостей страны вывели из ГУМа, а также, как рассказали некоторые очевидцы, с территории Красной площади.
О том, что правоохранители получили информацию о заложенной бомбе, сообщает "КоммерсантЪ".
Сейчас там проходит фестиваль "Красная площадь". В универмаге шла дискуссия представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов, но ее пришлось прервать, передает telegram-канал издания.
Представители фестиваля подтвердили информацию об эвакуации "Говорит Москва", но отметили, что это была плановая проверка, а запланированные мероприятия продолжают идти. Впрочем, свидетели утверждают, что площадь оцепили.
Новость дополняется.
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