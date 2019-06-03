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Угроза взрыва: Красную площадь эвакуировали

Фото: www.globallookpress.com
Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о бомбе

Россиян и гостей страны вывели из ГУМа, а также, как рассказали некоторые очевидцы, с территории Красной площади.

О том, что правоохранители получили информацию о заложенной бомбе, сообщает "КоммерсантЪ". 

Сейчас там проходит фестиваль "Красная площадь". В универмаге шла дискуссия представителей крупнейших издательств и книжных интернет-магазинов, но ее пришлось прервать, передает telegram-канал издания. 

Представители фестиваля подтвердили информацию об эвакуации "Говорит Москва", но отметили, что это была плановая проверка, а запланированные мероприятия продолжают идти. Впрочем, свидетели утверждают, что площадь оцепили. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА
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