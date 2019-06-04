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В Хакасии нашли тела пропавших в тайге туристов

На поиски ушло более полугода

Трупы мужчины и женщины из туристической группы, исчезнувшей в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, нашли у подножья горы Арарат на границе леса рядом с селом Приисковое.

Как сообщается на сайте регионального управления следственного комитета России, туристы – трое мужчин и одна женщина – пропали в конце ноября прошлого года. Через несколько дней спасатели нашли снегоходы и укрытие, но самих людей не было. правоохранительные органы возбудили дело по статье об убийстве.

В конце мая тела двух мужчин были найдены в верховье ручья Известковый рядом с Приисковым, напоминает "МИР 24". Судмедэксперты не смогли точно определить причину смерти из-за состояния тел, однако есть смерть, вероятнее всего, наступила из-за переохлаждения.


Валентина МАЙОРОВА
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