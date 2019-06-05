В Подмосковье в ДТП погибли свиньи

Грузовик, перевозивший животных, перевернулся

ЧП произошло на трассе в Серпухове. Фура с полуприцепом и живым грузом двигалась в деревню Волохово.

По неизвестной причине машина перевернулась и скатилась в кювет. Водителя госпитализировали с переломом ключицы, свиньи скончались на месте ДТП. Очевидцы слышали громкий визг.

"Возможно, при падении свиньи были живы, а после они просто передавили друг друга насмерть", – пояснила знакомая водителя корреспонденту "Подмосковье сегодня".

Обстоятельства произошедшего выясняются.