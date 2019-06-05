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В Подмосковье в ДТП погибли свиньи

Грузовик, перевозивший животных, перевернулся

ЧП произошло на трассе в Серпухове. Фура с полуприцепом и живым грузом двигалась в деревню Волохово. 

По неизвестной причине машина перевернулась и скатилась в кювет. Водителя госпитализировали с переломом ключицы, свиньи скончались на месте ДТП. Очевидцы слышали громкий визг.

"Возможно, при падении свиньи были живы, а после они просто передавили друг друга насмерть", – пояснила знакомая водителя корреспонденту "Подмосковье сегодня".  

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ксения АНДРЕЕВА
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