В Подмосковье в ДТП погибли свиньи

Нибиру
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ЧП произошло на трассе в Серпухове. Фура с полуприцепом и живым грузом двигалась в деревню Волохово.
По неизвестной причине машина перевернулась и скатилась в кювет. Водителя госпитализировали с переломом ключицы, свиньи скончались на месте ДТП. Очевидцы слышали громкий визг.
"Возможно, при падении свиньи были живы, а после они просто передавили друг друга насмерть", – пояснила знакомая водителя корреспонденту "Подмосковье сегодня".
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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