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В Шереметьеве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения

Сергея Шеверду в столице задержали сотрудники ФСБ.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. 

Задержание министра прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в природном заказнике "Туколонь" иркутской области. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 748 млн рублей, отмечает "Федерал Пресс".

К уголовной ответственности в ходе расследуемого дела уже привлечены несколько человек, напоминает телеканал "360".


Валентина МАЙОРОВА
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