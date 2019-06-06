Нибиру
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Сергея Шеверду в столице задержали сотрудники ФСБ.
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Задержание министра прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в природном заказнике "Туколонь" иркутской области. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 748 млн рублей, отмечает "Федерал Пресс".
К уголовной ответственности в ходе расследуемого дела уже привлечены несколько человек, напоминает телеканал "360".
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