Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения

Сергея Шеверду в столице задержали сотрудники ФСБ.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Задержание министра прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в природном заказнике "Туколонь" иркутской области. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 748 млн рублей, отмечает "Федерал Пресс".

К уголовной ответственности в ходе расследуемого дела уже привлечены несколько человек, напоминает телеканал "360".





