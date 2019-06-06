В Грузии разбился вертолет с туристами

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Не менее трех человек погибли при крушении частного вертолета в Казбегском районе Грузии.
По предварительной информации телеканала Rustavi2, на борту Bell 505 летели 2 пассажира и пилот, спастись никому не удалось. Граждане каких стран погибли в авиакатастрофе, не сообщается.
По словам мэра Казбеги Александра Загашвили, точное число погибших пока неизвестно. Местные жители рассказали, что услышали громкий хлопок, а затем вертолет упал. На месте происшествия работает полиция и спасательные службы.
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