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В Грузии разбился вертолет с туристами

Фото: vk.com/club118414691
Точное число погибших неизвестно

Не менее трех человек погибли при крушении частного вертолета в Казбегском районе Грузии.

По предварительной информации телеканала Rustavi2, на борту Bell 505 летели 2 пассажира и пилот, спастись никому не удалось. Граждане каких стран погибли в авиакатастрофе, не сообщается.

По словам мэра Казбеги Александра Загашвили, точное число погибших пока неизвестно. Местные жители рассказали, что услышали громкий хлопок, а затем вертолет упал. На месте происшествия работает полиция и спасательные службы.

Валентина МАЙОРОВА
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