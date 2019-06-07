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Страшное ДТП случилось в Подмосковье

Очевидцы рассказали, что находившиеся в иномарках люди были зажаты грудой металла

Страшная авария случилась в Наро-Фоминском городском округе, где столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП три человека погибли, еще двое были госпитализированы.

Отмечается, что людей зажало в груде металла.

"Пострадавшие умирали на наших глазах", -– приводит "Подмосковье сегодня" слова очевидцев.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Андрей ДОВЛАТОВ
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