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Смертельный риск: зацепер погиб на крыше электрички

Парень решил прокатиться зайцем, но был убит током

Молодой парень решил проехать зайцем крыше электрички сообщением Лобня – Можайск. Однако любовь к экстриму оказалась роковой. Зацепер был убит током.

Транспортная полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели парня, сообщает "Подмосковье Сегодня".

Как уточняется, с начала текущего года в Подмосковье погибли уже трое зацеперов.

Андрей ДОВЛАТОВ
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