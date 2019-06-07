Смертельный риск: зацепер погиб на крыше электрички

Парень решил прокатиться зайцем, но был убит током

Молодой парень решил проехать зайцем крыше электрички сообщением Лобня – Можайск. Однако любовь к экстриму оказалась роковой. Зацепер был убит током.

Транспортная полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели парня, сообщает "Подмосковье Сегодня".

Как уточняется, с начала текущего года в Подмосковье погибли уже трое зацеперов.