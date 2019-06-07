Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гадалка получила срок за обман девочки-подростка

Женщина завладела кольцом и деньгами, но уйти от ответственности не смогла

В Новгородской области лже-гадалка получила реальный срок. Мишенью предприимчивой женщины стала несовершеннолетняя девушка. Подойдя к ней, "гадалка" предложила свои услуги. В итоге у девушки пропали кольцо и деньги -– семь тысяч российских рублей.

На суде она признала свою вину, однако уйти от ответственности не получилось. Женщину приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает FlashNord.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей