Гадалка получила срок за обман девочки-подростка

Нибиру
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В Новгородской области лже-гадалка получила реальный срок. Мишенью предприимчивой женщины стала несовершеннолетняя девушка. Подойдя к ней, "гадалка" предложила свои услуги. В итоге у девушки пропали кольцо и деньги -– семь тысяч российских рублей.
На суде она признала свою вину, однако уйти от ответственности не получилось. Женщину приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает FlashNord.
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