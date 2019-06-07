Гадалка получила срок за обман девочки-подростка

Женщина завладела кольцом и деньгами, но уйти от ответственности не смогла

В Новгородской области лже-гадалка получила реальный срок. Мишенью предприимчивой женщины стала несовершеннолетняя девушка. Подойдя к ней, "гадалка" предложила свои услуги. В итоге у девушки пропали кольцо и деньги -– семь тысяч российских рублей.

На суде она признала свою вину, однако уйти от ответственности не получилось. Женщину приговорили к трем годам тюрьмы, сообщает FlashNord.