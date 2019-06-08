Спортсмен пытался защитить девушку от нападения преступников

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который заступился за беременную девушку. Об этом рассказали в СК по Москве.

Отмечается, что спортсмен заступился за девушку, к которой приставала компания из троих человек. Они избили Чуева, после чего он упал в пруд, передает РИА "Новости".

Преступникам удалось скрыться с места трагедии. Их поиски продолжаются.