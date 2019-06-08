Под Пензой микроавтобус попал в ДТП

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В Пензенской области микроавтобус, грузовик и автомобиль попали в ДТП. В результате погиб 1 человек, еще 5 ранены. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
"По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter, грузовой автомобиль Scania и легковой автомобиль Opel Meriva", – цитирует сотрудника ведомства РИА "Новости".
Выясняются причины произошедшего.
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