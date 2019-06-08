В Подмосковье разбился самолет

Пострадали 2 человека

В Щелковском районе Подмосковья рухнул легкомоторный самолет. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате пострадали 2 человека. Их отвезли в больницу. О причинах катастрофы, а также о состоянии раненых не сообщается.

На месте работают специальные службы.