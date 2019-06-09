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Два туристических автобуса столкнулись в Сочи. В результате аварии были ранены как минимум 26 человек.
По информации ТАСС, 23 пострадавших госпитализированы. Отмечается, что среди раненых есть и дети.
Как рассказали очевидцы, авария случилась, когда один автобус не уступил дорогу второму. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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