Останкинскую башню "заминировали"

Нибиру
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Существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.
Как сообщает агентство городских новостей "Москва", об угрозе теракта в полицию позвонил незнакомец. Отмечается, что после звонка оперативные службы города срочно выехали на место.
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