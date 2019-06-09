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Останкинскую башню "заминировали"

Известно, что в полицию об угрозе теракта позвонил незнакомец

Существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", об угрозе теракта в полицию позвонил незнакомец. Отмечается, что после звонка оперативные службы города срочно выехали на место.

Специалисты осматривают территорию.

Андрей ДОВЛАТОВ
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