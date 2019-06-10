Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве разворотили редакцию "Сноба"

Уничтожена техника в помещении

В Москве рано утром неизвестный ворвался в редакцию "Сноба" и устроил погром. Приехавшие полицейские оцепили помещение и не пускали внутрь журналистов, поэтому размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

Также не сообщается о том, какие были мотивы у нападавшего. В данный момент специалисты уточняют причины произошедшего, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Настроены решительно: Россию избавят от санкционной блокады

В Европе все чаще звучат призывы о прекращении действий ограничительных мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей