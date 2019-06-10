В Москве разворотили редакцию "Сноба"

Нибиру
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В Москве рано утром неизвестный ворвался в редакцию "Сноба" и устроил погром. Приехавшие полицейские оцепили помещение и не пускали внутрь журналистов, поэтому размер нанесенного ущерба пока неизвестен.
Также не сообщается о том, какие были мотивы у нападавшего. В данный момент специалисты уточняют причины произошедшего, передает РИА "Новости".
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