Колонну МЧС протаранили на пути в Крым

Водитель фуры отправил саперов на обочину

В Интернете опубликовали видео жуткой аварии, которая произошла в понедельник на трассе Дон в Тульской области.

Колонна с саперами МЧС ехала в Крым, где ведутся плановые работы по разминированию в районе Керчи. На 201-м километре спасатели сделали остановку на техполосе. Внезапно многотонный грузовик на полной скорости сбил колонну.

Соответствующее видео и выложили с регистратора, который был на машине, следовавшей сзади. Судя по видео, фура протаранила как два грузовика и два микроавтобуса. В результате пять сотрдников МЧС получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Можно предположить, что водитель грузовика отвлекся и не заметил припаркованную колонну, частично выкатившись на техполосу.