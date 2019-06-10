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Колонну МЧС протаранили на пути в Крым

Кадр youtube.com
Водитель фуры отправил саперов на обочину

В Интернете опубликовали видео жуткой аварии, которая произошла в понедельник на трассе Дон в Тульской области.

Колонна с саперами МЧС ехала в Крым, где ведутся плановые работы по разминированию в районе Керчи. На 201-м километре спасатели сделали остановку на техполосе. Внезапно многотонный грузовик на полной скорости сбил колонну.


Соответствующее видео и выложили с регистратора, который был на машине, следовавшей сзади. Судя по видео, фура протаранила как два грузовика и два микроавтобуса. В результате пять сотрдников МЧС получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Можно предположить, что водитель грузовика отвлекся и не заметил припаркованную колонну, частично выкатившись на техполосу.

Александр ИЛЬИН
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