Колонну МЧС протаранили на пути в Крым

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В Интернете опубликовали видео жуткой аварии, которая произошла в понедельник на трассе Дон в Тульской области.
Колонна с саперами МЧС ехала в Крым, где ведутся плановые работы по разминированию в районе Керчи. На 201-м километре спасатели сделали остановку на техполосе. Внезапно многотонный грузовик на полной скорости сбил колонну.
Соответствующее видео и выложили с регистратора, который был на машине, следовавшей сзади. Судя по видео, фура протаранила как два грузовика и два микроавтобуса. В результате пять сотрдников МЧС получили травмы средней и легкой степени тяжести.
Можно предположить, что водитель грузовика отвлекся и не заметил припаркованную колонну, частично выкатившись на техполосу.
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