Нибиру
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Некогда глава Следственного комитета по Волгоградской области задержан. Поводом послужило уголовное дело более чем двухлетней давности, сообщает пресс-служба СК РФ.
Речь идет о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. В ноябре 2016-го его дом забросали коктейлями Молотова.
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