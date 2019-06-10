Бывшего руководителя арестовали

Некогда глава Следственного комитета по Волгоградской области задержан. Поводом послужило уголовное дело более чем двухлетней давности, сообщает пресс-служба СК РФ.

Речь идет о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. В ноябре 2016-го его дом забросали коктейлями Молотова.