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Жильца выбросило в окно: в доме в Нижнем Тагиле взорвался газ

Фото: vk.com/te_ekb
В многоэтажке горят три квартиры

В Нижнем Тагиле горит пятиэтажка. Пожар площадью 90 кв. м спровоцировал хлопок бытового газа. ЧП произошло на 4-м этаже здания. 

Ударной волной выбросило одного из жильцов дома. На помощь к нему экстренно подоспели медики. Пострадавшего госпитализировали.

Еще двоих пожарные вывели на улицу по автолестнице и, таким образом, спасли людей от огня, передает пресс-служба МЧС по Свердловской области. 

Всего из многоэтажки эвакуировано 13 человек. Пока известно о трех пострадавших – это мужчина и две женщины. Правда, в каком состоянии они сейчас находятся неизвестно, уточнили в СК РФ по региону. 

Без окон остались отдельные этажи подъезда. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить следствию. 

Ксения АНДРЕЕВА
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