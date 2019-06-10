Жильца выбросило в окно: в доме в Нижнем Тагиле взорвался газ

В многоэтажке горят три квартиры

В Нижнем Тагиле горит пятиэтажка. Пожар площадью 90 кв. м спровоцировал хлопок бытового газа. ЧП произошло на 4-м этаже здания.

Ударной волной выбросило одного из жильцов дома. На помощь к нему экстренно подоспели медики. Пострадавшего госпитализировали.

Еще двоих пожарные вывели на улицу по автолестнице и, таким образом, спасли людей от огня, передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



Всего из многоэтажки эвакуировано 13 человек. Пока известно о трех пострадавших – это мужчина и две женщины. Правда, в каком состоянии они сейчас находятся неизвестно, уточнили в СК РФ по региону.

Без окон остались отдельные этажи подъезда. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить следствию.