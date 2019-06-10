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На дороге в московский аэропорт произошла авария

Пострадали 6 пассажиров

В Подмосковье 6 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП. На первом километре шоссе в аэропорт Быково микроавтобус врезался в бетонный столб.

"На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются", –

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением.


Валентина МАЙОРОВА
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