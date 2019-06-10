На дороге в московский аэропорт произошла авария

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В Подмосковье 6 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП. На первом километре шоссе в аэропорт Быково микроавтобус врезался в бетонный столб.
"На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются", –
рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе
ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением.
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