На дороге в московский аэропорт произошла авария

Пострадали 6 пассажиров

В Подмосковье 6 пассажиров маршрутки пострадали в ДТП. На первом километре шоссе в аэропорт Быково микроавтобус врезался в бетонный столб.

"На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются", –

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением.



